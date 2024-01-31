Педофилов предлагают пожизненно лишать свободы в Казахстане

«Законопроектом предлагаются следующие основные нормы: прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью, тогда как сейчас эти деяния рассматриваются в рамках КоАП. Кроме того, полицейские будут вправе рассматривать такие факты на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы».