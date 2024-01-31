Педофилов предлагают пожизненно лишать свободы в Казахстане

Представил нормы проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» депутат Асхат Аймагамбетов.
«Законопроектом предлагаются следующие основные нормы: прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью, тогда как сейчас эти деяния рассматриваются в рамках КоАП. Кроме того, полицейские будут вправе рассматривать такие факты на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы».
Также, по его словам, суд наделяется полномочиями назначить психологическую помощь для изменения агрессивного поведения людей, совершивших насилие в семье.
«Педофилов предлагается пожизненно лишать свободы. Также предлагается введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства. Предложены проверки интернатных учреждений для детей в любое время без предварительного уведомления и другие важные нормы».