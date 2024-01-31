Президент России назначил новых судей в Башкирии

В ней по поручению полномочного представителя Президента России в ПФО принял участие главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов.
Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в республике: судья Верховного суда Ксения Вакилова, председатель Баймакского районного суда Рамазан Усманов, председатель Учалинского районного суда Райля Галикеева, заместитель председателя Нефтекамского городского суда Ольга Коровина, заместитель председателя Октябрьского городского суда Ольга Алексеева, судья Советского районного суда Уфы Вадим Галимзянов.
Алексей Касьянов вручил судьям профессиональные удостоверения, подписанные Президентом России.