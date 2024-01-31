Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Лавров назвал доллар оружием Запада для решения политических задач

Доллар стал действующим либо потенциальным оружием Запада для решения политических задач. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече шерп и су-шерп стран — членов БРИКС в Москве 31 января.
лавров-ap830702484033_1.jpg
Источник: AP 2023

По словам Лаврова, западные политики пытаются замаскировать свои односторонние шаги под лозунгом инклюзивности.

Доллар является уже, очевидно теперь для всех, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием [Запада для] решения политических задач. Доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используются в качестве инструментов принуждения.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Также односторонние санкции со стороны Запада, по словам министра, подрывают устоявшиеся удобные и эффективные производственно-сбытовые цепочки. Санкции подрывают их перспективы развития, в первую очередь — в странах Азии, Африки и Латинской Америки, подчеркнул Лавров.

Ранее, 27 ноября, Лавров заявил о постепенном отказе мира от доллара. По его словам, страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускоряют процесс отказа от доллара и перехода на национальные валюты при расчетах. Индия и Китай снижают зависимость от текущей экономической системы, отметил министр. Лавров также рассказал, что в 2024 году под председательством России странам БРИКС будут представлены рекомендации о единых платежных системах.

5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

Лавров Сергей
валюта
БРИКС