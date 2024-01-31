Лавров назвал доллар оружием Запада для решения политических задач

Ранее, 27 ноября, Лавров заявил о постепенном отказе мира от доллара. По его словам, страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускоряют процесс отказа от доллара и перехода на национальные валюты при расчетах. Индия и Китай снижают зависимость от текущей экономической системы, отметил министр. Лавров также рассказал, что в 2024 году под председательством России странам БРИКС будут представлены рекомендации о единых платежных системах.