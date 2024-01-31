Лавров назвал доллар оружием Запада для решения политических задач

По словам Лаврова, западные политики пытаются замаскировать свои односторонние шаги под лозунгом инклюзивности.
Доллар является уже, очевидно теперь для всех, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием [Запада для] решения политических задач. Доллар и гранты по линии международных финансовых институтов активно используются в качестве инструментов принуждения.
Также односторонние санкции со стороны Запада, по словам министра, подрывают устоявшиеся удобные и эффективные производственно-сбытовые цепочки. Санкции подрывают их перспективы развития, в первую очередь — в странах Азии, Африки и Латинской Америки, подчеркнул Лавров.
Ранее, 27 ноября, Лавров заявил о постепенном отказе мира от доллара. По его словам, страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускоряют процесс отказа от доллара и перехода на национальные валюты при расчетах. Индия и Китай снижают зависимость от текущей экономической системы, отметил министр. Лавров также рассказал, что в 2024 году под председательством России странам БРИКС будут представлены рекомендации о единых платежных системах.
5 октября президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.