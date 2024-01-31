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На участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 465 тыс. заявок

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ подали 465 тыс. человек, еще 80 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель». Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тыс. заявлений, 465 тыс. — на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится, и более 80 тыс. — [для] голосования по месту нахождения. Прием заявлений в том и другом случае продолжится до 11 марта», — сказала Памфилова.

«Если вы знаете, что в дни голосования будете находиться не по месту вашего постоянного места жительства, там, где вы прописаны, найдите время на портале “Госуслуги”, это займет не более пяти минут, подайте заявление дистанционно. И голосуйте на любом удобном вам избирательном участке вблизи того места, где вы будете находиться — в любой точке России — во время дней голосования», — добавила председатель ЦИК РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.