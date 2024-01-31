На участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 465 тыс. заявок

«По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тыс. заявлений, 465 тыс. — на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится, и более 80 тыс. — [для] голосования по месту нахождения. Прием заявлений в том и другом случае продолжится до 11 марта», — сказала Памфилова.
«Если вы знаете, что в дни голосования будете находиться не по месту вашего постоянного места жительства, там, где вы прописаны, найдите время на портале “Госуслуги”, это займет не более пяти минут, подайте заявление дистанционно. И голосуйте на любом удобном вам избирательном участке вблизи того места, где вы будете находиться — в любой точке России — во время дней голосования», — добавила председатель ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.