На участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 465 тыс. заявок

«Если вы знаете, что в дни голосования будете находиться не по месту вашего постоянного места жительства, там, где вы прописаны, найдите время на портале “Госуслуги”, это займет не более пяти минут, подайте заявление дистанционно. И голосуйте на любом удобном вам избирательном участке вблизи того места, где вы будете находиться — в любой точке России — во время дней голосования», — добавила председатель ЦИК РФ.