Член Совбеза сказал, что это звучит абсурдно.



«Ставленник Вашингтона Зеленский недавно подписал указ, согласно которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. Он дал поручения кабмину и Национальной академии наук сочинить свою версию истории Украины и внедрить ее в учебные программы. Зеленскому ли не знать, что ситуация обстоит ровно наоборот», — заявил помощник секретаря.



Наиль Мухитов отметил, что жители Донбасса и Новороссии считают своей родиной Россию. Рассуждение же о том, что российские земли могли бы принадлежать Украине, смешны.



Екатерина Жукова.