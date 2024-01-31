Член Совбеза сказал, что это звучит абсурдно.
«Ставленник Вашингтона Зеленский недавно подписал указ, согласно которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. Он дал поручения кабмину и Национальной академии наук сочинить свою версию истории Украины и внедрить ее в учебные программы. Зеленскому ли не знать, что ситуация обстоит ровно наоборот», — заявил помощник секретаря.
Наиль Мухитов отметил, что жители Донбасса и Новороссии считают своей родиной Россию. Рассуждение же о том, что российские земли могли бы принадлежать Украине, смешны.
Екатерина Жукова.
Совбез России считает абсурдными притязания Зеленского на Ростовскую область
Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью ТАСС дал оценку указу президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ», куда якобы входит и Ростовская область.
Член Совбеза сказал, что это звучит абсурдно.