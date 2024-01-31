Глава Кубани поручил проверить безопасность всех участков для голосования

Важно проверить все участки на соответствие антитеррористической и пожарной безопасности, оснастить резервными источниками питания, камерами видеонаблюдения и фиксации. Менее двух месяцев осталось до главного политического события года — выборов президента России. В условиях новых вызовов наша задача — принять исчерпывающие меры для обеспечения права свободного волеизъявления почти 4,4 миллиона избирателей.