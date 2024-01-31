Глава Кубани поручил проверить безопасность всех участков для голосования на выборах президента РФ до 1 марта.
Важно проверить все участки на соответствие антитеррористической и пожарной безопасности, оснастить резервными источниками питания, камерами видеонаблюдения и фиксации. Менее двух месяцев осталось до главного политического события года — выборов президента России. В условиях новых вызовов наша задача — принять исчерпывающие меры для обеспечения права свободного волеизъявления почти 4,4 миллиона избирателей.
Более 2800 избирательных участков будут открыты в регионе для голосования 15, 16 и 17 марта.
Глава региона рассказал, что во время выборов охрану общественного порядка будут обеспечивать более 30 тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардия, казаки и дружинники.