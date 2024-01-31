Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

«Мы сегодня утром принимали документы <…> Андрея Владимировича, и он написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании», — сообщил он.
В среду перед заседанием ЦИК Богданов представил подписные листы, собранные в поддержку его кандидатуры на выборах президента. Вопрос о признании его кандидатом был включен в повестку заседания.
ЦИК единогласно признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента.
«Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть», — объяснил сам Богданов.
Позже он уточнил, что речь идет о нескольких счетах в банках иностранных государств.
Политик отметил, что не хотел нагружать ЦИК проверкой подписей. На вопрос, кого он поддержит на выборах президента в марте, Богданов ответил, что его никто не просил о снятии кандидатуры из предвыборной гонки, и он пока никого не поддерживает.
Накануне от дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост президента отказался председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.
В понедельник ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента России.
Комиссия также уже зарегистрировала еще трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Ирина Свиридова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.