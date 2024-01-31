Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

Политик отметил, что не хотел нагружать ЦИК проверкой подписей. На вопрос, кого он поддержит на выборах президента в марте, Богданов ответил, что его никто не просил о снятии кандидатуры из предвыборной гонки, и он пока никого не поддерживает.