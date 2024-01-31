Мэр Екатеринбурга рассказал о планах по развитию Летнего парка «Уралмаш»

Глава уральской столицы Алексей Орлов 31 января посетил Летний парк «Уралмаш», чтобы ознакомиться с планами благоустройства, на которое в 2024 году из муниципального бюджета направят 85 миллионов рулей.
На территории появятся 17 новых площадок, в том числе детские и спортивные зоны, веревочный парк, амфитеатр на 150 мест с эстрадой и многое другое.
Также предусмотрены мероприятия по приведению в порядок тротуаров, освещения, озеленению и высадке кустарников, установке камер видеонаблюдения, обновлении входной группы и ремонту ограждения по периметру парка.