Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега

«Три дня уже снега нет в помине — не могут порядок навести. Помогите городским властям с задачей справиться. Ситуация совершенно упущена, никуда не годится. Доложите мне о работе ГЖИ, как отработали городские и районные власти, как провели чиновники субботник, как убрались на территории города, в том числе во дворах — пусть идут, встречаются с людьми и каются, что работу организовать не могут».