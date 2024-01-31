Глава омского Минспорта Колесник рассказал о планах на СКК имени Блинова

В эфире «Вестей Омск» Иван Колесник отметил, что в настоящее время этот важный объект находится не в лучшем состоянии, однако для его восстановления делается все возможное — спорткомплексу хотят дать вторую жизнь.
"У нас на сегодняшний день есть проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта, которая прошла государственную эспертизу. И сейчас как раз идет работа по взаимодействию с инвесторами. И конечно мы хотим дать ему вторую жизнь.
У нас сегодня очень много спортивных команд, которые играют в самых высших дивизионах, в том числе наш баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан», которые не обладает своей достойной площадкой. Я уверен, если они будут играть в СКК, то трибуны тоже будут полные", — сообщил Иван Колесник в эфире.
Напомним, в августе 2023 года, Дмитрий Крикорьянц, возглавлявший на тот момент омский Минспорт, сообщал, что на реконструкцию СКК им. Блинова, построенного в 1987 году, необходимо порядка 1,3 млрд рублей.