Глава омского Минспорта Колесник рассказал о планах на СКК имени Блинова

У нас сегодня очень много спортивных команд, которые играют в самых высших дивизионах, в том числе наш баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан», которые не обладает своей достойной площадкой. Я уверен, если они будут играть в СКК, то трибуны тоже будут полные", — сообщил Иван Колесник в эфире.