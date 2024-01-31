В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии

«Если они просили столько участков, столько мы и предоставляли. Другое дело — последние годы, когда пришла марионетка, извините, к власти, и если раньше у нас было много участков, гораздо больше, чем в Европе и других странах, (сейчас) искусственно, не смотря на то, что многие граждане Молдовы, которые здесь работали, просили, чтоб им организовали участки, они искусственно стали сокращать… Это чисто политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателей, жителей, граждан Молдовы», — заявила Памфилова.