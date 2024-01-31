Проект государственной программы «Года поддержки молодежи и бизнеса» вынесли на обсуждение

Вчера на портале для обсуждения нормативно-правовых актов СОВАЗ был опубликован проект указа президента об утверждении госпрограммы 2024 года. Проект госпрограммы включает в себя 294 пункта.
Согласно проекту в этом году власти планируют обратить внимание на реализацию мер в пяти приоритетных направлениях:
- создании достойных условий для реализации потенциала каждого человека;
- обеспечении благосостояния населения путем устойчивого экономического роста;
- экономии водных ресурсов и охрана окружающей среды;
- обеспечении верховенства закона, организации государственного управления, ориентированного на служение народу;
- продолжении политики, основанной на принципе «безопасное и миролюбивое государство».
Реализация мер новой стратегии должна также обеспечить достижение не утративших своей актуальности целей и выполнение задач, определенных в Стратегии развития Нового Узбекистана до 2026 года.
Свои предложения и комментарии по проекту можно внести до 14 февраля.