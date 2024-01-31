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Проект государственной программы «Года поддержки молодежи и бизнеса» вынесли на обсуждение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Со вчерашнего дня на СОВАЗ можно ознакомиться с проектом государственной программы, посвященной «Году поддержки молодежи и бизнеса». Свои предложения и комментарии можно внести до 14 февраля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: AP 2023

Вчера на портале для обсуждения нормативно-правовых актов СОВАЗ был опубликован проект указа президента об утверждении госпрограммы 2024 года. Проект госпрограммы включает в себя 294 пункта.

Согласно проекту в этом году власти планируют обратить внимание на реализацию мер в пяти приоритетных направлениях:

  • создании достойных условий для реализации потенциала каждого человека;
  • обеспечении благосостояния населения путем устойчивого экономического роста;
  • экономии водных ресурсов и охрана окружающей среды;
  • обеспечении верховенства закона, организации государственного управления, ориентированного на служение народу;
  • продолжении политики, основанной на принципе «безопасное и миролюбивое государство».

Реализация мер новой стратегии должна также обеспечить достижение не утративших своей актуальности целей и выполнение задач, определенных в Стратегии развития Нового Узбекистана до 2026 года.

Свои предложения и комментарии по проекту можно внести до 14 февраля.