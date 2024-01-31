Проект государственной программы «Года поддержки молодежи и бизнеса» вынесли на обсуждение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Со вчерашнего дня на СОВАЗ можно ознакомиться с проектом государственной программы, посвященной «Году поддержки молодежи и бизнеса». Свои предложения и комментарии можно внести до 14 февраля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.