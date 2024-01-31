Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности.
Кроме того речь идет об изъятии орудий совершения преступления.
Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что документ позволит наказать «предателей, совершающих преступления против своей страны».
«Этот закон — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей», — сказал спикер.
Во время заседания он подчеркнул, что граждане требуют принять этот законопроект.