Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга «Байтерек»

Как сообщил Нурлан Байбазаров, в рамках развития реального сектора экономики «Байтерек» превысил плановые показатели финансирования крупных проектов и лизинговых сделок на 24%; проектов микро-, малого и среднего бизнеса — на 42%. Достигнуто рекордное освоение по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности на сумму 1,061 трлн тенге по 300 проектам и лизинговым сделкам. В агропромышленный комплекс инвестировано 554,7 млрд тенге, что на 11% выше запланированного объема. Также в 2023 году через дочерние компании оказана помощь 1,1 тыс. фермеров, пострадавших от засухи и избытка влаги, на сумму 48 млрд тенге.