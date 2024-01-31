Мэр Уфы рассказал, как продвигаются работы в исторической части города

«Всегда повторяю, это очень объемный и многогранный проект. Уделяем особое внимание его реализации, — написал Ратмир Мавлиев. — Реконструкцию дорожной части уже ведем. Определились с подрядной организацией по благоустройству прилегающих к улице территорий, начинаем подготовительные работы. Приступили также к восстановлению объектов культурного наследия».
По его словам, часть улицы будет презентована горожанам к концу текущего года, а полного её преображения следует ждать к началу 2026 года.
Как сообщал Башинформ, по результатам конкурса контракт стоимостью 519,2 млн руб. на выполнение второй очереди проекта (благоустройство) получило ООО «Мастер Групп».
В октябре 2023 года подрядчики первой очереди (переустройство коммуникаций и дороги) запустили движение транспорта по реконструируемой части улицы — от Воровского до Цюрупы.
На данном участке расселены 46 домов, из которых 37 являются объектами культурного наследия. Их планируется отреставрировать и дать им вторую жизнь, передав в аренду бизнесу.