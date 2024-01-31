Мэр Уфы рассказал, как продвигаются работы в исторической части города

«Всегда повторяю, это очень объемный и многогранный проект. Уделяем особое внимание его реализации, — написал Ратмир Мавлиев. — Реконструкцию дорожной части уже ведем. Определились с подрядной организацией по благоустройству прилегающих к улице территорий, начинаем подготовительные работы. Приступили также к восстановлению объектов культурного наследия».