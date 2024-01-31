Песков заявил о конфликтах в Киеве после сообщений об отставке Залужного

В Кремле следят за ситуацией с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, «пока много вопросов», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«У киевского режима много проблем, там все неладно — это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима», — сказал он.
29 января украинские СМИ, в частности, «Интерфакс-Украина» и Censor.net, сообщили о возможной отставке Залужного, который является главкомом ВСУ с июля 2021 года. Однако Минобороны Украины на фоне этих появления данных опубликовало сообщение: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда». Затем информацию опроверг и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что в этот день прошла встреча президента Владимира Зеленского и Залужного, на которой глава государства предложил главкому уйти в отставку. Залужный не стал писать рапорт об отставке, но заявил, что Верховный главнокомандующий имеет право «решать, с кем ему работать». Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», указывало издание.
Financial Times, приводя данные о встрече, сообщила, что Залужный отказался от предложения занять должность советника по обороне, а Зеленский «ясно дал понять», что главком будет отстранен с поста в любом случае.
The New York Times писала, что увольнение Залужного отложено из-за утечки данных об отставке, еще одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома. По данным The Economist, в качестве замены рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главы украинской разведки Кирилла Буданова. По информации Times, оба кандидата отказались от должности. Кроме того, Зеленский не принял решение об отставке Залужного после давления со стороны военного руководства и «международных партнеров», отмечала газета.
Еще до появления информации об отставке сообщалось о разногласиях между Зеленским и Залужным. Например, прошедшей осенью они не сошлись во мнении о том, что боевые действия зашли в тупик.