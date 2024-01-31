Песков заявил о конфликтах в Киеве после сообщений об отставке Залужного

«Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что в этот день прошла встреча президента Владимира Зеленского и Залужного, на которой глава государства предложил главкому уйти в отставку. Залужный не стал писать рапорт об отставке, но заявил, что Верховный главнокомандующий имеет право «решать, с кем ему работать». Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», указывало издание.