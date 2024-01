Песков заявил о конфликтах в Киеве после сообщений об отставке Залужного

The New York Times писала, что увольнение Залужного отложено из-за утечки данных об отставке, еще одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома. По данным The Economist, в качестве замены рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и главы украинской разведки Кирилла Буданова. По информации Times, оба кандидата отказались от должности. Кроме того, Зеленский не принял решение об отставке Залужного после давления со стороны военного руководства и «международных партнеров», отмечала газета.