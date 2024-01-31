«Мерзавцев надо бить по кошельку»: Аксенов поддержал закон о конфискации за фейки об армии

Глава Крыма Сергей Аксенов положительно оценил принятие закона о конфискации имущества за фейки о Вооруженных Силах России. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к борьбе против государства. Изменения планируют внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования деятельности, направленной против государственной безопасности.
В нижней палате парламента пояснили, что речь идет о имуществе или деньгах, полученных преступным путем и используемых для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать. Авторами закона являются 395 депутатов. Далее документ направят в Совет Федерации.
Аксенов поддержал принятие этого закона.
— Всех этих мерзавцев надо бить по их самому больному месту — кошельку. Причем бить как можно больнее, — подчеркнул глава Крыма.
По его словам, людям, поливающим грязью Россию, необходимо перекрыть любые возможности заработка в нашей стране.
— Пусть враги харчуются на вражеских территориях. Но вряд ли они там кому-то интересны. Так, расходный материал, — заключил Аксенов.