«Мерзавцев надо бить по кошельку»: Аксенов поддержал закон о конфискации за фейки об армии

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к борьбе против государства. Изменения планируют внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования деятельности, направленной против государственной безопасности.