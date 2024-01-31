Хоценко побывал на омских долгостроях на 11-й Ремесленной и Луговой

Омский губернатор Виталий Хоценко побывал на стройплощадках двух проблемных многоэтажек с обманутыми дольщиками. Первым объектом стала многоэтажка по улице 11-я Ремесленная, ее начали строить в 2007 году.
За время строительства, которое длится больше 16 лет, 10-этажный дом стал 8-этажным — этажи демонтировали. Губернатору отчитались, что завершена кладка стен, срок сдачи намечен на текущий год. Из 59 квартир в доме 52 отдадут дольщикам.
Вторым объектом для посещения стал дом по улице Луговой. Несмотря на то, что готова только коробка здания, подрядчик заверяет в налогичных сроках завершения строительства.