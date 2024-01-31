Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В ГД призвали лишить Улицкую почетного звания после ее слов о поддержке ВСУ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей Российского химико-технологического университета имени Менделеева, почему писательницу Людмилу Улицкую, которая спонсирует ВСУ, не лишили звания почетного профессора.
Источник: © РИА Новости

«Уважаемые руководители вуза и коллеги из Минобрнауки, дайте разъяснения», — написала она в своем Telegram-канале.

Ямпольская отметила, что у Улицкой есть «странное почетное звание», которое можно отменить, не обременяя судебные органы.

«Судя по официальным данным, она является почетным профессором Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Вижу на официальном сайте университета вопрос о присвоении звания (2021 г.) Однако не вижу ничего связанного с лишением. Хотя нахимичила Улицкая за прошедшее время — не разгребешь», — указала депутат.

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Также она пренебрежительно отозвалась о философе Александре Дугине, а убийство его дочери Дарьи и «уничтожение других пропагандистов» осуждать не стала. По ее словам, у украинской власти «есть право на это».

Госдума 31 января приняла на пленарном заседании в среду во втором и третьем, окончательном чтении, законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.

Законопроект также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в этом законопроекте речь идет не о «любых деньгах или имуществе», а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.

Госдума
закон
скандалы
литература