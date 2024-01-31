В ГД призвали лишить Улицкую почетного звания после ее слов о поддержке ВСУ

«Уважаемые руководители вуза и коллеги из Минобрнауки, дайте разъяснения», — написала она в своем Telegram-канале.
Ямпольская отметила, что у Улицкой есть «странное почетное звание», которое можно отменить, не обременяя судебные органы.
«Судя по официальным данным, она является почетным профессором Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Вижу на официальном сайте университета вопрос о присвоении звания (2021 г.) Однако не вижу ничего связанного с лишением. Хотя нахимичила Улицкая за прошедшее время — не разгребешь», — указала депутат.
Госдума 31 января приняла на пленарном заседании в среду во втором и третьем, окончательном чтении, законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению деятельности против государства. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.
При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в этом законопроекте речь идет не о «любых деньгах или имуществе», а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.