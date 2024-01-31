В ГД призвали лишить Улицкую почетного звания после ее слов о поддержке ВСУ

При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в этом законопроекте речь идет не о «любых деньгах или имуществе», а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.