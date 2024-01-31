Волонтеры и марки на бюллетенях: как будут проходить выборы президента России 15−17 марта 2024 в Самаре

В этом году в России пройдут выборы президента. Голосование продлится три дня. В нем примут участие жители всех регионов страны, в том числе Самарской области. Рассказываем подробно про выборы президента России
Как проголосовать на выборах президента России 2024 в Самаре — правила
Чтобы проголосовать на выборах президента России в 2024 году, нужно, как и прежде, прийти на избирательный участок по месту регистрации с паспортом. Сотрудники комиссии после проверки документа выдадут бюллетень. В этом году на бюллетене обязательно должна быть приклеена специальная марка, которая означает, что лист — не подделка. По предварительной информации, избирательные участки в Самаре будут открыты с 10 до 22 часов с 15 по 17 марта 2024 года. Ближе к выборам информация будет уточнена.
Так будет выглядеть бюллетень для голосования в 2024 году Как проголосовать на выборах президента России 2024 в Самаре по месту нахождения.
Если человек в дни голосования находится не по месту прописки, он все равно сможет выполнить свой гражданский долг. Нужно предварительно подать соответствующее заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию (ТИК), в МФЦ или через портал «Госуслуги». Прием заявлений стартовал 29 января. Они будут приниматься до 11 марта.
В ТИК и МФЦ можно обратиться в будни с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 16:00. Полный список адресов ТИКов можно посмотреть на официальном сайте Самарского избиркома.
В Самаре избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ и не успевшие подать заявление до 11 марта, смогут проголосовать только на одном участке. Он расположен по адресу: Самара, Комсомольская площадь, 1.
Как проголосовать на выборах президента России 2024 в Самаре на дому
Голосование на дому доступно для самарцев, которые не могут посетить избирательный участок по уважительным причинам. Например, из-за болезни, инвалидности или необходимости ухаживать за близкими. Заявить о желании проголосовать дома необходимо в участковую избирательную комиссию с 7 марта и до 14:00 17 марта 2024 года письменно или устно (по телефону), самостоятельно или с помощью других лиц. Заявление также можно подать и через портал «Госуслуги» с 5 по 11 марта 2024 года.
Кстати, в Самаре на участках в дни голосования будут работать волонтеры — они будут помогать гражданам с ограничениями по здоровью.
Нововведения на выборах президента России 2024
В этом году на все избирательные бюллетени будут наклеены специальные знаки — марки. Они защищают документ от подделки. В Самарскую область на днях доставили почти 2,4 млн таких марок. До передачи в территориальные избирательные комиссии они будут находиться под охраной сотрудников правоохранительных органов.
Еще одно нововведение — в этом году адресное информирование избирателей будет осуществляться в рамках масштабного проекта «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий придут домой жителям и подробно расскажут о грядущих выборах. Сотрудник «ИнформУИКа» должен иметь при себе специальный значок, бейдж, специальные сумку и накидку. Проект начнет свою работу в середине февраля. Если человека не будет дома, то сотрудник оставит на ручке двери специальную памятку.