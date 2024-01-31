Волонтеры и марки на бюллетенях: как будут проходить выборы президента России 15−17 марта 2024 в Самаре

Чтобы проголосовать на выборах президента России в 2024 году, нужно, как и прежде, прийти на избирательный участок по месту регистрации с паспортом. Сотрудники комиссии после проверки документа выдадут бюллетень. В этом году на бюллетене обязательно должна быть приклеена специальная марка, которая означает, что лист — не подделка. По предварительной информации, избирательные участки в Самаре будут открыты с 10 до 22 часов с 15 по 17 марта 2024 года. Ближе к выборам информация будет уточнена.