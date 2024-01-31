WP узнала, как Зеленский объяснил необходимость уволить Залужного

Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Осенью 2023-го украинские и западные СМИ начали сообщать о конфликте между ним и Зеленским после интервью The Economist, где Залужный среди прочего заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент публично с ним не согласился. Биограф Зеленского — журналист Time Саймон Шустер — рассказывал, что противоречия между ними возникли еще до начала полномасштабного конфликта России и Украины: главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, а президент опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику. Также Зеленский был недоволен, что Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (в 2019—2023 годах) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер. Зеленский называл рабочими свои отношения с Залужным.