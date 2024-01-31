Пархомчик рассказал о своих критериях выбора депутатов в единый день голосования

«У нас есть разные люди, в том числе которые умеют красиво говорить, и иногда мы поддаемся этому соблазну. А есть те, кто привык работать и мало говорить. Поэтому я всегда смотрю на те характеристики, которые излагает кандидат, — рассказал он. — Первый мой критерий касается больше мужской половины кандидатов — это служба в армии. Если служил, то я всегда интересуюсь тем, что он там сделал, получил ли хотя бы сержанта, руководил ли отделением или взводом и так далее. Это для меня первый плюс. Второй плюс состоит в том, что он делал после армии. Был ли он руководителем хотя бы небольшого промышленного предприятия или частной компании, сколько он там работал, что сделал за период своей работы, чего достиг. Когда два этих слагаемых есть, то хотелось бы увидеть кандидата и послушать, потому что иногда хватает одной беседы и взгляда, чтобы понять, способен ли этот руководитель или депутат отстаивать ваши и наши интересы».