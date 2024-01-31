Пархомчик рассказал о своих критериях выбора депутатов в единый день голосования

25 февраля 2024 года в единый день голосования в Беларуси пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания восьмого созыва и в местные советы депутатов двадцать девятого созыва.
«С сегодняшнего дня ЦИК представит на обозрение всех кандидатов в депутаты разных уровней и также сегодня начинается самая интересная работа — предвыборная агитация. Наша с вами задача — выбрать тех людей, которые правильно понимают текущую ситуацию и приходят в парламент не для того, чтобы просто побыть там некоторое время, а для того, чтобы созидать, создавать и преумножать текущие достижения», — уверен Петр Пархомчик.
Также вице-премьер рассказал о своих критериях, по которым будет выбирать кандидатов для последующего голосования.
«У нас есть разные люди, в том числе которые умеют красиво говорить, и иногда мы поддаемся этому соблазну. А есть те, кто привык работать и мало говорить. Поэтому я всегда смотрю на те характеристики, которые излагает кандидат, — рассказал он. — Первый мой критерий касается больше мужской половины кандидатов — это служба в армии. Если служил, то я всегда интересуюсь тем, что он там сделал, получил ли хотя бы сержанта, руководил ли отделением или взводом и так далее. Это для меня первый плюс. Второй плюс состоит в том, что он делал после армии. Был ли он руководителем хотя бы небольшого промышленного предприятия или частной компании, сколько он там работал, что сделал за период своей работы, чего достиг. Когда два этих слагаемых есть, то хотелось бы увидеть кандидата и послушать, потому что иногда хватает одной беседы и взгляда, чтобы понять, способен ли этот руководитель или депутат отстаивать ваши и наши интересы».
По мнению Петра Пархомчика, если каждый выработает собственные методы выбора людей, которые в дальнейшем будут определять направления развития страны, то Беларусь будет стремительно совершенствоваться. «К этому вопросу нужно относиться очень осторожно — чувствовать, понимать. Скажу по-простому: развалить всегда просто, но создать очень сложно, — подчеркнул он. — Должны прийти те люди, которые действительно защищают интересы нашего государства не только внутри, но и далеко за его пределами».