Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки против армии

Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Спустя год, в марте 2023-го, депутаты Госдумы РФ утвердили законы, предусматривающие уголовные и административные наказания за фейки и дискредитацию формирований и организаций, участвующих в специальной военной операции.