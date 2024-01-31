Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки против армии

Об этом сообщил телеканал «360».
Конфискации будут подлежать деньги, ценности и имущество, используемые для финансирования преступлений.
Также за призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию вооруженных сил граждан будут лишать государственных наград.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие документа, назвал его «законом о негодяях». Он подчеркнул, что значительная часть россиян выступает за усиление наказания уехавших из страны предателей, которые поливают грязью родину и поддерживают киевский режим.
«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — написал Володин в своих соцсетях.
Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Спустя год, в марте 2023-го, депутаты Госдумы РФ утвердили законы, предусматривающие уголовные и административные наказания за фейки и дискредитацию формирований и организаций, участвующих в специальной военной операции.