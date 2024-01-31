Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки против армии

Законопроект о конфискации имущества и лишении почётных званий за деятельность против национальной безопасности и публичную дискредитацию армии прошёл второе и третье чтение в Госдуме РФ.
Источник: ГосДума РФ

Об этом сообщил телеканал «360».

Конфискации будут подлежать деньги, ценности и имущество, используемые для финансирования преступлений.

Аналогичная мера будет применяться за призывы к действиям против безопасности страны, национальной или религиозной ненависти и вражде.

Также за призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию вооруженных сил граждан будут лишать государственных наград.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие документа, назвал его «законом о негодяях». Он подчеркнул, что значительная часть россиян выступает за усиление наказания уехавших из страны предателей, которые поливают грязью родину и поддерживают киевский режим.

«Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — написал Володин в своих соцсетях.

Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Спустя год, в марте 2023-го, депутаты Госдумы РФ утвердили законы, предусматривающие уголовные и административные наказания за фейки и дискредитацию формирований и организаций, участвующих в специальной военной операции.

закон
Госдума