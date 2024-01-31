Токаев принял председателя КНБ

Ермек Сагимбаев проинформировал об основных итогах работы ведомства в 2023 году и планах на предстоящий период.
Также доложил о том, что подразделениями КНБ в прошлом году на ранней стадии предотвращено 2 теракта в стране и 3 акции совместно с зарубежными спецслужбами на территории иностранных государств:
- за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 43 лица;
- в течение года при координации Комитета проведено 208 командно-штабных и 196 оперативно-тактических антитеррористических учений.
Он сообщил о результатах работы по обеспечению экономической безопасности и противодействию системной коррупции:
- совокупный эффект от принятых мер превысил 1,5 трлн тенге, в том числе инициировано возвращение в госбюджет свыше 680 млрд тенге.
Он проинформировал о пресечении совместно с МВД деятельности 15 организованных преступных групп, а также изъятии 681 единицы оружия и более 85 тысяч боеприпасов:
- на участке противодействия наркобизнесу ликвидировано 36 лабораторий, пресечено 34 международных и 32 региональных наркоканалов, изъято 3,6 тонн наркотиков;
- ряд операций реализован КНБ совместно с зарубежными партнерами в рамках международного сотрудничества.
Сагимбаев сообщил, что в сфере охраны Государственной границы задержано свыше 31 тысячи правонарушителей, пресечено 739 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков, а также перемещение валюты и золота на сумму 11,7 млрд тенге и товаров на сумму 12,6 млрд тенге;
Он доложил, что техническими подразделениями КНБ отражены 86,3 млн кибератак и 2156 DDoS-атак на ресурсы госорганов и стратегически важных объектов инфраструктуры страны.