Тренерам Петербурга назначили выплаты в размере до 10 тысяч рублей

Заксобрание Северной столицы утвердило меры поддержки для спортивных инструкторов Петербурга. Спортинструкторам, работающим в районных секциях и центрах, назначили дополнительные выплаты к заработной плате.
Согласно законопроекту, 7 тысяч рублей будут получать спортинструкторы со средним профессиональным образованием, а их коллеги с высшим — 10 тысяч рублей.
Ранее Законодательное собрание города утвердило новые меры поддержки для сирот, обучающихся в школе. Несовершеннолетние смогут возместить траты на еду и коммунальные услуги.