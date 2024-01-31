Тренерам Петербурга назначили выплаты в размере до 10 тысяч рублей

Спортивные инструкторы будут получать дополнительные выплаты от 7 тысяч до 10 тысяч рублей в зависимости от уровня профессиональной подготовки. Данный законопроект был принят в третьем чтении, сообщила пресс-служба ЗакСа Петербурга.