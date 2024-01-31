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Тренерам Петербурга назначили выплаты в размере до 10 тысяч рублей

Спортивные инструкторы будут получать дополнительные выплаты от 7 тысяч до 10 тысяч рублей в зависимости от уровня профессиональной подготовки. Данный законопроект был принят в третьем чтении, сообщила пресс-служба ЗакСа Петербурга.

Заксобрание Северной столицы утвердило меры поддержки для спортивных инструкторов Петербурга. Спортинструкторам, работающим в районных секциях и центрах, назначили дополнительные выплаты к заработной плате.

Согласно законопроекту, 7 тысяч рублей будут получать спортинструкторы со средним профессиональным образованием, а их коллеги с высшим — 10 тысяч рублей.

Ранее Законодательное собрание города утвердило новые меры поддержки для сирот, обучающихся в школе. Несовершеннолетние смогут возместить траты на еду и коммунальные услуги.