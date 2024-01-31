Радий Хабиров заявил о «прямых претензиях» от жителей Учалинского района

Глава региона Радий Хабиров написал в социальных сетях, как проходит его рабочая поездка в Учалинский район Башкирии. Она началась с общения с местными жителями.
По словам главы республики, жители высказывают властям «доверие и надежду», что те наведут порядок в сфере недропользования. При этом он признал, что у людей есть «прямые претензии» из-за «варварской разработки». Хабиров подчеркнул, что чиновники, как и жители республики, с такой практикой не согласны.
Как и планировалось, в районе проведено очередное заседание комиссии по недропользованию. Она была создана в 2021 году для координации работу структур муниципального, республиканского и федерального уровня. В нее входят представители Роснедр, территориальных органов федеральных структур, прокуратуры, МВД.
«За время работы комиссии мы приняли ряд непростых решений. Из более чем 60 лицензий на добычу золота 13 уже аннулировали. В Учалинском и Баймакском районах сразу по нескольким недропользователям приняты правовые решения. Возбуждены уголовные дела, и для нас важно, чтобы все они были доведены до конца», — написал глава республики.