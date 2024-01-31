Радий Хабиров заявил о «прямых претензиях» от жителей Учалинского района

«За время работы комиссии мы приняли ряд непростых решений. Из более чем 60 лицензий на добычу золота 13 уже аннулировали. В Учалинском и Баймакском районах сразу по нескольким недропользователям приняты правовые решения. Возбуждены уголовные дела, и для нас важно, чтобы все они были доведены до конца», — написал глава республики.