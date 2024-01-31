Муфтий Узбекистана стал членом международного Совета старейшин мусульман

По данным «Дуне», председатель cовета отметил в своей приветственной речи, что это сотрудничество также направлено на содействие межрелигиозному диалогу, толерантности, миру и согласию в обществе, развитию взаимного уважения.
«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с шейхом Нуриддином Халикназаровым для повышения роли и деятельности Совета старейшин мусульман в регионе Центральной Азии с ее богатой историей, разнообразным наследием и глубоким интеллектуальным, культурным и религиозным влиянием», — сказал он.
В свою очередь, муфтий Нуриддин Халикназаров отметил, что назначение членом этого совета является предметом гордости для него и всего народа Узбекистана и Центральной Азии. Он заверил, что приложит все усилия для достижения целей служения интересам мусульманского мира, укрепления мира, развития сотрудничества и сохранения исламского наследия в Узбекистане.
Совет мусульманских старейшин — независимая международная организация, созданная в Абу-Даби в 2014 году под председательством главного имама Аль-Азхара доктора Ахмеда Аль-Тайеба. В состав совета входит ряд ученых и представителей религиозной и образовательной сфер. Целью Совета является продвижение и укрепление общечеловеческих ценностей мира, взаимного диалога, толерантности и солидарности в мусульманских и немусульманских общинах.