Муфтий Узбекистана стал членом международного Совета старейшин мусульман

В свою очередь, муфтий Нуриддин Халикназаров отметил, что назначение членом этого совета является предметом гордости для него и всего народа Узбекистана и Центральной Азии. Он заверил, что приложит все усилия для достижения целей служения интересам мусульманского мира, укрепления мира, развития сотрудничества и сохранения исламского наследия в Узбекистане.