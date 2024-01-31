Власти Литвы ужесточат ограничения для белорусов

В пояснительной записке сказано, что сотрудники службы охраны госграницы должны дополнительно оценивать риски и при необходимости проводить более детальную проверку белорусов. Речь идет о случаях, когда граждане нашей страны пересекают границу по шенгенской визе.
Ограничения решено продлить до 2 мая 2025-го.
К слову, Литва по-прежнему не выдает белорусам туристические визы, а в прошлом году усилила контроль за пребыванием и жизнью иностранцев. Департамент миграции, в частности, проверяет белорусов, прибывших по схеме перевода бизнеса.