Страны Запада готовят новые стратегии давления на РФ

«Наверное, будут новые пакеты санкций. Из последнего — алмазы уже подвели под эмбарго (в начале декабря 2023 годы страны “Большой семерки” и ЕС ввели запрет с 1 января до 1 сентября 2024 года на импорт алмазов из России — прим. URA.RU). Дальше будут пытаться и персонально, и корпоративные санкции вводить. Но больше будут, я думаю, наши недруги сейчас сосредоточены на том, чтобы вторичные санкции вводить против тех, кто помогает России обходить прямые ограничения. А это уже будет больше удар по посредникам за пределами РФ, на торговые, банковские, финансовые институты, которые работают с нашими экспортерами и импортерами. Они могут немножко напрячься», — объяснил Александр Шохин.