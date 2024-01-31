Стало известно, с какого времени узбекистанцы могут посетить Иран без визы

По информации издания IRNA, заместитель министра иностранных дел Ирана Али-Реза Бигдели объявил, что с 4 февраля страна отменяет визовый режим туристам из 28 стран, в частности, из Узбекистана. Причем визовый режим отменяется в одностороннем порядке.
Кроме Узбекистана в этот список вошли также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Кыргызстан, Тунис, Танзания, Мавритания, Зимбабве, Маврикий, Сейшельские острова, Япония, Индонезия, Сингапур, Куба, Вьетнам, Камбоджа, Бруней, Бразилия, Мексика, Перу, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Беларусь и Индия.
Напомним, что о планах отмены визового режима в целях развития туризма в Иране начали говорить осенью прошлого года. Тогда планировалось пускать в страну без виз граждан 33 государств.