Стало известно, с какого времени узбекистанцы могут посетить Иран без визы

По информации издания IRNA, заместитель министра иностранных дел Ирана Али-Реза Бигдели объявил, что с 4 февраля страна отменяет визовый режим туристам из 28 стран, в частности, из Узбекистана. Причем визовый режим отменяется в одностороннем порядке.