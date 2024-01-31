В чем суть внедрения рейтинга устойчивости для предпринимателей в Узбекистане

Для тех, чей рейтинг устойчивости будет с отметкой «высокий», будут предоставляться определенные льготы, субсидии и преференции. Например, освобождение от всех налоговых проверок, НДС будут возвращать в течение суток, а переплаты по другим налогам — за три дня. При этом, меры поощрения не распространяются на госпредприятия и юридических лиц, в уставном капитале которых госдоля составляет 50 и более процентов.