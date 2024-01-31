В чем суть внедрения рейтинга устойчивости для предпринимателей в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Порядка 300 предпринимателей, представителей малого, среднего и крупного бизнеса страны были приглашены на форум, где рассказали о новом законе о рейтинге устойчивости для бизнеса, сообщает Sputnik Узбекистан.
Для обеспечения широкого понимания сути и значения вступающего в силу с 1 февраля постановления президента Узбекистана «О мерах по внедрению рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства» первые руководители Торгово-промышленной палаты, Налогового комитета, Общественного совета по поддержке предпринимательства и ряда других ответственных ведомств и организаций вносили ясность по каждому вопросу нововведения.
Напомним, постановлением предусмотрено предоставление субсидий, льгот и преференций для предпринимателей, которые будут отвечать всем критериям оценочного рейтинга. В частности, весомую роль играют такие позиции как, создание рабочих мест, своевременные налоговые отчисления и отчетности, привлечение иностранных инвестиций, экспорт продукции и другие.
В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей
Специалисты отметили, что самое главное — это автоматический контроль, который в том числе позволит обеспечить прозрачность, не будет иметь налоговой нагрузки, однако будет положительно влиять на рейтинг деятельности. Автоматизированная информационная система посредством соответствующих алгоритмов будет выдавать результат оценки в персональном кабинете предпринимателей.
Для тех, чей рейтинг устойчивости будет с отметкой «высокий», будут предоставляться определенные льготы, субсидии и преференции. Например, освобождение от всех налоговых проверок, НДС будут возвращать в течение суток, а переплаты по другим налогам — за три дня. При этом, меры поощрения не распространяются на госпредприятия и юридических лиц, в уставном капитале которых госдоля составляет 50 и более процентов.
Самые часто задаваемые вопросы на встрече с предпринимателями касались критериев оценки: какова схема оценки, классифицируется ли предпринимательсткая деятельность, как работает система для экспортеров и импортеров, что влияет на синижение или повышение оценки
«Здесь имеются основные 10 критериев. Если по каждому из них получить по 10 баллов, в сумме у вас будет 100 (прим.ред.: максимальное количество баллов). Кроме того, еще по четырем критериям, со стороны Общественного кенгаша, ТПП и других ведомств предоставляются дополнительные баллы. Только по ним вы можете заработать порядка 35 баллов. Таким образом можно компенсировать баллы, которые вы потеряли по другим направлениям».
Эксперт также добавил, что если у предприятия числятся работники состоящие в «железных» тетрадях (списках, сформированных органами махалли из числа безработных, малообеспеченных или нуждающихся), то автоматически начисляются 10 баллов.
А еще, по словам экспертов, если фиксируется рост числа работников, а их заработная плата сверх МРОТ, то это также является основанием для получения дополнительных баллов.
Председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев отметил, что наличие ИКПУ (идентификационный код продукции и услуг для Узбекистана) также может стать положительным фактором при оценке устойчивости субъекта предпринимательства.
Перед сотрудничеством с узбекскими бизнесменами иностранные инвесторы смогут оценивать деятельность предприятия на основе рейтинга, а проверить «индекс доверия» можно будет также по ИНН. Через него же можно узнать имеется ли у предприятия судимость за неуплату налогов или других платежей, либо других нарушений налогоплательщика.
Учитывая многочисленные вопросы, обращения и просьбы разъяснить подробнее все вытекающие из постановления вопросы, ответственные структуры сообщили что планируют проводить разъяснительную работу. В частности, в ближайшее время широкой общественности будут представлены методические пособия, пошаговое разъяснение и соответствующие инструкции по критериям рейтинговых показателей.
«Исходя из нынешней встречи, вопросов, озвученных сегодня здесь, мы планируем в каждом областном центре, прямо на местах организовать специальный штаб из 20−25 человек по оперативному разъяснению актуальных вопросов региональных представителей бизнеса. В Ташкенте количество штабов будет порядка 50. В составе рабочих групп совместно со всеми причастными специалистами сферы будем разъяснять предпринимателям всех уровней обо всех тонкостях нововедения», — добавил председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов.