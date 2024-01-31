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В чем суть внедрения рейтинга устойчивости для предпринимателей в Узбекистане

В Ташкенте состоялся семинар-тренинг на котором компетентные представители ряда ведомств разъясняли суть и значение вступающего в силу с 1 февраля этого года постановления президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Порядка 300 предпринимателей, представителей малого, среднего и крупного бизнеса страны были приглашены на форум, где рассказали о новом законе о рейтинге устойчивости для бизнеса, сообщает Sputnik Узбекистан.

Для обеспечения широкого понимания сути и значения вступающего в силу с 1 февраля постановления президента Узбекистана «О мерах по внедрению рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства» первые руководители Торгово-промышленной палаты, Налогового комитета, Общественного совета по поддержке предпринимательства и ряда других ответственных ведомств и организаций вносили ясность по каждому вопросу нововведения.

Напомним, постановлением предусмотрено предоставление субсидий, льгот и преференций для предпринимателей, которые будут отвечать всем критериям оценочного рейтинга. В частности, весомую роль играют такие позиции как, создание рабочих мест, своевременные налоговые отчисления и отчетности, привлечение иностранных инвестиций, экспорт продукции и другие.

В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей

Специалисты отметили, что самое главное — это автоматический контроль, который в том числе позволит обеспечить прозрачность, не будет иметь налоговой нагрузки, однако будет положительно влиять на рейтинг деятельности. Автоматизированная информационная система посредством соответствующих алгоритмов будет выдавать результат оценки в персональном кабинете предпринимателей.

Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов, среди которых — рентабельность, платежная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения, длительность деятельности, размер заработной платы, кредитная история, оформление счет-фактур и связанные с ними отчетности в электронном виде и многих других.

Для тех, чей рейтинг устойчивости будет с отметкой «высокий», будут предоставляться определенные льготы, субсидии и преференции. Например, освобождение от всех налоговых проверок, НДС будут возвращать в течение суток, а переплаты по другим налогам — за три дня. При этом, меры поощрения не распространяются на госпредприятия и юридических лиц, в уставном капитале которых госдоля составляет 50 и более процентов.

Самые часто задаваемые вопросы на встрече с предпринимателями касались критериев оценки: какова схема оценки, классифицируется ли предпринимательсткая деятельность, как работает система для экспортеров и импортеров, что влияет на синижение или повышение оценки и т. п.

«Здесь имеются основные 10 критериев. Если по каждому из них получить по 10 баллов, в сумме у вас будет 100 (прим.ред.: максимальное количество баллов). Кроме того, еще по четырем критериям, со стороны Общественного кенгаша, ТПП и других ведомств предоставляются дополнительные баллы. Только по ним вы можете заработать порядка 35 баллов. Таким образом можно компенсировать баллы, которые вы потеряли по другим направлениям».

разъяснил член Общественного совета по поддержке предпринимательства, учредитель предприятия «Чуст-текстиль» Жамшид Исматуллаев.

Эксперт также добавил, что если у предприятия числятся работники состоящие в «железных» тетрадях (списках, сформированных органами махалли из числа безработных, малообеспеченных или нуждающихся), то автоматически начисляются 10 баллов.

А еще, по словам экспертов, если фиксируется рост числа работников, а их заработная плата сверх МРОТ, то это также является основанием для получения дополнительных баллов.

Председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев отметил, что наличие ИКПУ (идентификационный код продукции и услуг для Узбекистана) также может стать положительным фактором при оценке устойчивости субъекта предпринимательства.

Перед сотрудничеством с узбекскими бизнесменами иностранные инвесторы смогут оценивать деятельность предприятия на основе рейтинга, а проверить «индекс доверия» можно будет также по ИНН. Через него же можно узнать имеется ли у предприятия судимость за неуплату налогов или других платежей, либо других нарушений налогоплательщика.

Учитывая многочисленные вопросы, обращения и просьбы разъяснить подробнее все вытекающие из постановления вопросы, ответственные структуры сообщили что планируют проводить разъяснительную работу. В частности, в ближайшее время широкой общественности будут представлены методические пособия, пошаговое разъяснение и соответствующие инструкции по критериям рейтинговых показателей.

«Исходя из нынешней встречи, вопросов, озвученных сегодня здесь, мы планируем в каждом областном центре, прямо на местах организовать специальный штаб из 20−25 человек по оперативному разъяснению актуальных вопросов региональных представителей бизнеса. В Ташкенте количество штабов будет порядка 50. В составе рабочих групп совместно со всеми причастными специалистами сферы будем разъяснять предпринимателям всех уровней обо всех тонкостях нововедения», — добавил председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов.

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