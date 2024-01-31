Глава Самары Лапушкина попросила горожан прислать адреса, где не убирают снег

— Завтра, 1 февраля, сотрудники администрации Самары и я, а также главы районов будут работать на территориях вместе с УК, ТСЖ и ЖСК. Оставляйте адреса, по которым есть замечания, под постом. Все обращения берем в работу, — написала на своей странице в соцсети Елена Лапушкина.