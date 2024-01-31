Глава Самары Лапушкина попросила горожан прислать адреса, где не убирают снег

Глава Самары Елена Лапушкина обратилась в соцсетях к горожанам. Она попросила жителей сообщать адреса, по которым плохо убирают снег. Все жалобы мэр пообещала взять в работу.
— Завтра, 1 февраля, сотрудники администрации Самары и я, а также главы районов будут работать на территориях вместе с УК, ТСЖ и ЖСК. Оставляйте адреса, по которым есть замечания, под постом. Все обращения берем в работу, — написала на своей странице в соцсети Елена Лапушкина.
Жители Самары активно откликнулись на ее призыв. За день горожане оставили под постом более 1,5 тысяч сообщений. Среди адресов, на которые поступили жалобы: проспекты Кирова и Карла Маркса, улицы Гастелло, Мориса Тореза, Воронежская, 5-я Просека, Стара-Загора, дворы в поселках Водников, Мехзавод, Красная Глинка, Управленческий др.
Напомним, ранее уборку снега в Самаре раскритиковал губернатор Дмитрий Азаров. Он отправил чиновников на субботник. Заявил, что если городские власти не могут нормально организовать расчистку территорий, то пусть сами выходят на улицы с лопатами.