Путин утвердил строительство двух новых ж/д паромов для Калининградской области

«Решение о том, нужен ли еще и третий, будет приниматься, скорее всего, уже в 2026 году», — цитирует губернатора Антона Алиханова «РБК Калининград».
Глава региона отметил, что новые паромы «без работы не останутся».
Алиханов отметил, что глава государства также обсудил с ним и вопросы транспортной безопасности региона и развития инфраструктуры.
Сообщается, что необходимость трех дополнительных железнодорожных паромов обсуждалась в сентябре 2024 года на совещании Путина с членами правительства РФ. Три новых судна, которые будут полностью состоять из отечественных комплектующих, регион может получить к 2029 году.