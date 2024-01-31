Путин утвердил строительство двух новых ж/д паромов для Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 31 января, ФедералПресс. Во время недавнего визита Владимира Путина в самый западный регион было принято окончательное решение о финансировании двух новых паромов из трех. Их планируется строить на Дальнем Востоке на судостроительной верфи «Звезда». Вопрос обсуждался еще в сентябре 2023 года, затем в январе на закрытой части совещания с участием президента по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.