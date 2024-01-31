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Путин утвердил строительство двух новых ж/д паромов для Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 31 января, ФедералПресс. Во время недавнего визита Владимира Путина в самый западный регион было принято окончательное решение о финансировании двух новых паромов из трех. Их планируется строить на Дальнем Востоке на судостроительной верфи «Звезда». Вопрос обсуждался еще в сентябре 2023 года, затем в январе на закрытой части совещания с участием президента по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Решение о том, нужен ли еще и третий, будет приниматься, скорее всего, уже в 2026 году», — цитирует губернатора Антона Алиханова «РБК Калининград».

Глава региона отметил, что новые паромы «без работы не останутся».

Алиханов отметил, что глава государства также обсудил с ним и вопросы транспортной безопасности региона и развития инфраструктуры.

Сообщается, что необходимость трех дополнительных железнодорожных паромов обсуждалась в сентябре 2024 года на совещании Путина с членами правительства РФ. Три новых судна, которые будут полностью состоять из отечественных комплектующих, регион может получить к 2029 году.

строительство
Путин Владимир