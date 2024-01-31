Путин назвал ключевое условие линии демилитаризации на Украине

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — сказал Владимир Путин.
По его словам, российские военные как раз и занимаются тем, что отодвигают позиции противника от «жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации». «Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют — защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать», — сказал Путин.
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