Путин назвал ключевое условие линии демилитаризации на Украине

По его словам, российские военные как раз и занимаются тем, что отодвигают позиции противника от «жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации». «Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют — защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать», — сказал Путин.