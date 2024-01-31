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Путин назвал ключевое условие линии демилитаризации на Украине

Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов, сказал Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты России.
Источник: РИА "Новости"

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — сказал Владимир Путин.

По его словам, российские военные как раз и занимаются тем, что отодвигают позиции противника от «жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации». «Так и будем делать. И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют — защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать», — сказал Путин.

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Путин Владимир