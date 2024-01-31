СК Беларуси хотят разрешить доступ к персональным данным физлиц в интернете

Следственному комитету Беларуси собираются разрешить доступ к персональным данным физлиц в интернете. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект «Об изменении законов», связанный с вопросами Следственного комитета. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.
В сообщении говорится, что проектом закона предусмотрено предоставление полномочий СК по причине возложенных на него задач и без согласия физических лиц получать данные их информационных систем, содержащие персональные данные. А также иметь доступ (речь идет и про удаленный доступ) к этим ресурсам.
Кроме того, проектом закона предусмотрено увеличение предельного возраста приема на службу в Следственный комитет с 25 до 28 лет. А тем, кто принят в вузы Министерства внутренних дел для получения высшего образования по специальностям для Следственного комитета, дадут статус сотрудника ведомства.
Также предусмотрено исключение обязанности у лиц рядового и младшего состава СК каждый год предоставлять декларации, касающиеся доходов и имущества.
Кроме того, из полномочий президента Беларуси будут исключены полномочия по установлению норм снабжения сотрудников Следственного комитета знаками различия по специальным званиям, предметами формы одежды и так далее.