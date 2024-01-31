СК Беларуси хотят разрешить доступ к персональным данным физлиц в интернете

В сообщении говорится, что проектом закона предусмотрено предоставление полномочий СК по причине возложенных на него задач и без согласия физических лиц получать данные их информационных систем, содержащие персональные данные. А также иметь доступ (речь идет и про удаленный доступ) к этим ресурсам.