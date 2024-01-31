Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

Президент отметил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории. По его мнению, даже если Киев случайно сбил Ил-76 с пленными украинцами, это все равно тяжкое преступление. «Зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю», — сказал Путин.