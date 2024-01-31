Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях

КИШИНЕВ, 31 янв — РИА Новости. Молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях, приведших к росту цены на газ.
Ранее в среду правительство Молдавии отменило специальный режим повышенной готовности, объявленный в 2021 году из-за нехватки и беспрецедентно высоких цен на газ.
«Власти бессовестно врали, как мы обойдемся без российского газа, который якобы “подрывает безопасность государства”. Министр Андрей Спыну заключил мутную сделку с европейскими поставщиками на “альтернативный газ”, которая привела к росту тарифов для жителей страны. Буквально на днях Драгу (глава Нацбанка — ред.) заявила, что “отказ от российского газа — история успеха Молдавии”. И где в итоге ваш успех? Заканчивается все тем, что мы возвращаемся к проверенным поставкам от “Газпрома”. И кто ответит за результат этих махинаций? Ведь люди стали еще беднее. Не проиграли только Санду и ее банда — они наверняка распилили на этом не один миллион».
Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в СМИ, что Кишинев вернется к закупкам российского газа у «Газпрома» уже нынешней весной.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. «Газпром» сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза». С декабря прошлого года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется исключительно в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.
Шор является лидером одноименной партии, которая была запрещена проевропейскими властями республики. Ее представители, а также члены ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Власти обвиняют своих оппонентов в финансовых преступлениях, незаконном финансировании или в сотрудничестве с Россией. Кроме того, депутаты от правящей партии внесли поправку в Избирательный кодекс, лишающих членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.