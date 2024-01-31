Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в спекуляциях

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%.