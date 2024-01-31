Закон по вопросам детских пособий ждут изменения — какие

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении изменения в закон по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей, передает корреспондент Sputnik.
Отдельно для молодых специалистов и лиц, начинающих трудовую деятельность, предлагается увеличить минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.
Дополнительные меры поддержки предлагается предоставить также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Родители смогут получить право на все виды государственных пособий для оказания ребенку медико-социальной помощи.
Среди предлагаемых новшеств — назначение пособия на ребенка, который воспитывается в семье матери, если отец ребенка, обязанный уплачивать алименты, проходит срочную военную или альтернативную службу.
«Недобросовестное» использование пособий
Представляя законопроект в нижней палата парламента, заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Валерий Ковальков отметил, что законопроект предусматривает еще одно нововведение. По его словам, не всегда семьи добросовестно используют меры социальной поддержки, которые выделяются на детей.
«Для того, чтобы органы образования либо комиссии по делам несовершеннолетних могли контролировать (расходование средств — Sputnik), закон без согласия родителей предоставляет право органам образования, которые ведут процесс сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении, запрашивать информацию о всех видах поддержки, которые назначены на этих детей».
Изменения в закон предполагает и внесение корректировок в Трудовой кодекс. В настоящий момент стать 85 ТК содержит ограничение: если в семье мама занимается адвокатской или нотариальной деятельностью, отец ребенка не может оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Предлагаемое новшество снимет это ограничение.
Если изменения в закон будут приняты, их действия предлагается ввести в силу через шесть месяцев после официального опубликования документа. Как сообщил Ковальков, в 2025 году дополнительные расходы на детские пособия составят 6 млн рублей. В последующем расходы будут увеличиваться в связи с увеличением размеров пособия.