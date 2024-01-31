Закон по вопросам детских пособий ждут изменения — какие

Если изменения в закон будут приняты, их действия предлагается ввести в силу через шесть месяцев после официального опубликования документа. Как сообщил Ковальков, в 2025 году дополнительные расходы на детские пособия составят 6 млн рублей. В последующем расходы будут увеличиваться в связи с увеличением размеров пособия.