В Минске ответили на обвинения в «пророссийской» военной доктрине

Начальник генштаба также напомнил, что в Белоруссии прошли конституционные реформы, в частности, появился новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание, также разработан проект новой концепции нацбезопасности, в которой более четко сформулирован перечень нацинтересов, уточнен спектр источников угроз для их реализации. Он также обратил внимание, что несколько лет назад обновлена военная доктрина Союзного государства, которая отражает уточненные взгляды Минска и Москвы на обеспечение коллективной безопасности. Гулевич добавил, что с момента принятия предыдущей военной доктрины Минск продвинулся вперед в развитии «национальной теории военного искусства, закрыты белые пятна в вопросах применения военной силы в мирное время, уточнена система операций вооруженных сил, принят ряд знаковых решений в вопросах военного строительства, оснащения структурных компонентов военной организации государства, развития военного сектора экономики страны с учетом жесточайшего санкционного давления со стороны оппонентов».