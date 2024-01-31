Двоих участников СВО из Иркутской области освободили из плена

Как рассказали в Минобороны России, 31 января в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен переданы 195 военнопленных ВСУ. Освобождённые бойцы будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях, подведомственных Министерству обороны РФ.