Почти все претензии к РФ отклонены. Решение Международного суда по иску Украины

В нем Украина отрицает, что в Донбассе имел место геноцид, который стал одной из причин признания Россией ДНР и ЛНР и начала СВО. В Москве в свою очередь считают, что у суда нет юрисдикции рассматривать этот иск. Как указывали в МИД РФ, претензии Киева сводятся «к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP», но к этим вопросам конвенция о геноциде «не имеет никакого отношения».