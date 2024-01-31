Чиновники, врачи, силовики и 20 депутатов: ЦИК обнародовал списки кандидатов

Таким образом, на этих выборах на одно депутатское кресло претендует 2,4 человека. Согласно данным ЦИК, за депутатский мандат будут бороться 20 депутатов нижней палаты этого созыва, а также 31 депутат местного уровня. Среди кандидатов — 93 женщины. Самому молодому кандидату 23 года, а самому старшему — 66 лет.