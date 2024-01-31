Чиновники, врачи, силовики и 20 депутатов: ЦИК обнародовал списки кандидатов

МИНСК, 31 янв — Sputnik. За 110 мест в Овальном зале будут бороться 265 зарегистрированных кандидатов в депутаты. ЦИК 31 января опубликовал списки кандидатов.
Таким образом, на этих выборах на одно депутатское кресло претендует 2,4 человека. Согласно данным ЦИК, за депутатский мандат будут бороться 20 депутатов нижней палаты этого созыва, а также 31 депутат местного уровня. Среди кандидатов — 93 женщины. Самому молодому кандидату 23 года, а самому старшему — 66 лет.
Среди кандидатов в депутаты Палаты Представителей Нацсобрания значатся генсек Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов (беспартийный, выдвигается путем сбора подписей), начальник Военной академии Геннадий Лепешко (беспартийный, выдвигается путем сбора подписей), глава постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.
Также в списках:
- глава Администрации президента Игорь Сергеенко.
- советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский,
- ректор Академии управления при президенте Вячеслав Данилович,
- председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда,
- помощник президента по Минску Александр Барсуков,
- директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин,
- начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак,
- начальник УСК по Минской области Александр Лис,
- начальник Военной академии Беларуси Геннадий Лепешко,
- помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Бузин,
- министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
Кандидатом зарегистрирована и известная спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова.
Единый день голосования
В ходе первого в истории Беларуси единого дня голосования, который состоится 25 февраля, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов.
На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек.
С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.