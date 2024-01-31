Лидеры фракций Европарламента призвали к срочной помощи Украине

«Мы, лидеры основных политических групп в Европейском парламенте, едины в том, чтобы призвать всех глав государств и правительств ЕС, которые соберутся на завтрашнем внеочередном заседании Европейского совета, принять решения, необходимые для решения чрезвычайных задач, стоящих перед Украиной. Мы призываем Европейский совет и государства-члены выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и устойчивую долгосрочную военную поддержку Украине и активизировать усилия по поставкам боеприпасов и военной поддержки, в чем так остро нуждаются украинские силы», — говорится в их совместном заявлении.