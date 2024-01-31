МВД Белоруссии сообщило об инструкторе «Вагнера», обучающем снайперов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы «Вагнера» бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой «Вагнер» четкий алгоритм передачи боевого опыта. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков говорил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей «Вагнера», но и проводят боевое слаживание. Карпенков подчеркивал, что подразделения специального назначения прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки благодаря инструкторам группы «Вагнер».