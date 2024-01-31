МВД Белоруссии сообщило об инструкторе «Вагнера», обучающем снайперов

МИНСК, 31 янв — РИА Новости. В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии начался курс по подготовке снайперов под руководством инструктора группы «Вагнер», говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внутренних войск МВД.
«К освоению новой узкой специализации приступили снайперы. В учебном центре внутренних войск начался курс узкой специализации снайперов под руководством инструктора ЧВК “Вагнер”.
Отмечается, что на первом занятии по теории военнослужащие изучили материальную часть снайперской винтовки и ее тактико-технические характеристики, алгоритмы сборки, разборки и чистки оружия, основные таблицы стрельбы, применение угловых величин, формулы тысячной и выноса точки прицеливания, а также приведение винтовки к нормальному бою. В ближайшее время спецназовцы приступят к практической отработке своих навыков.
Также сообщается, что «шестой сезон курса тактико-специальной подготовки под руководством инструкторов ЧВК “Вагнер” идет полным ходом».
«Только за эти несколько дней военнослужащие спецподразделений внутренних войск отработали движение в предбоевом и боевом порядках, выполняя разноплановые вводные задачи в условиях лесистой местности».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы «Вагнера» бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой «Вагнер» четкий алгоритм передачи боевого опыта. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков говорил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей «Вагнера», но и проводят боевое слаживание. Карпенков подчеркивал, что подразделения специального назначения прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки благодаря инструкторам группы «Вагнер».