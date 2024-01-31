Тимошенко вступилась за Залужного

Видеообращение она опубликовала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Политик призвала направить все силы на консолидацию общества, отметив, что именно благодаря единству государственных лидеров и украинского народа удалось отстоять Киев и вернуть под свой контроль Херсон, научиться наносить удары.
«Потому что нашими Вооруженными силами руководили люди, которым доверяет армия и народ. Только сохранив это единство и этих людей, мы сможем победить в нынешней войне и отстоять наше государство», — подчеркнула Тимошенко, добавив, что со своей стороны сделает все зависящее от нее.
29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.