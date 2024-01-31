Тимошенко вступилась за Залужного

«Потому что нашими Вооруженными силами руководили люди, которым доверяет армия и народ. Только сохранив это единство и этих людей, мы сможем победить в нынешней войне и отстоять наше государство», — подчеркнула Тимошенко, добавив, что со своей стороны сделает все зависящее от нее.