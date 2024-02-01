Литва планирует продлить ограничения для граждан России и Белоруссии

Решения властей Литвы предусматривают выдачу виз гражданам России и Белоруссии в исключительных случаях, приостановку рассмотрения просьб о выдаче временных видов на жительство. Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Изначально эти ограничения в полном объёме предлагалось распространить и на граждан Белоруссии, но парламент от такого плана отказался. Президент Гитанас Науседа, считающий, что ограничения должны быть одинаковыми, наложил на это решение вето, но парламент повторным голосованием его преодолел.