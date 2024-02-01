Главные новости за 31 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По данным СМИ, дрон был сбит при помощи зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в 04:20, когда он находился над Колпино. БПЛА получил повреждения, но не упал. В 04:50 его обломки рухнули на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе, от этого загорелись цистерны. Пожар потушили. В петербургском аэропорту Пулково вводили план «Ковер».



В Петербурге скончался музыкант Юрий Ильченко — бывший участник групп «Машина Времени», «Мифы», «Земляне» и многих других. Ему было 72 года.



Московский районный суд Петербурга приостановил деятельность ООО «Медицинский центр Рим», врач которого не смог диагностировать обезьянью оспу у обратившегося к нему пациента. Суд привлек медицинский центр к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) и назначил 90 суток административного ареста — максимальный срок для этой части статьи.



Совет директоров группы компаний «Балтийский лизинг» прекратил полномочия ее гендиректора Дмитрия Корчагова. Его место занял владелец ГК Михаил Жарницкий, сообщила «Ъ-СПб» пресс-служба лизинговой компании. Ранее стало известно, что в 2023 году группу компаний «Балтийский лизинг» приобрело принадлежащее господину Жарницкому ООО «Прибыльные инвестиции».



Большую дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт», построенную в Петербурге, приняли в состав ВМФ России. Торжественная церемония поднятия флага состоялась на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи». Согласно приказу главнокомандующего ВМФ Николая Евменова, корабль зачислили в состав соединения Кольской флотилии Северного флота.



Санкт-Петербургский городской суд приговорил Вячеслава Зайцева, признанного виновным в поджоге железнодорожного релейного шкафа, к 8 годам лишения свободы. Приговор стал первым в истории петербургского суда по ст. 281 УК РФ (диверсия). Было установлено, что 19-летний Зайцев повредил релейный шкаф, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Первые два года срока он проведет в тюрьме, остальные шесть лет — в исправительной колонии строгого режима.



В комитете по транспорту Петербурга оценили сроки ремонта станции метро «Сенная площадь». Обрушившиеся ступени, ведущие к вестибюлю станции, отремонтируют в марте, сообщил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев. По его словам, работы будут завершены в начале или в середине первого месяца весны. Ранее в петербургском метрополитене называли примерно такие же сроки.



Смертельное ДТП произошло на автодороге А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Tucson, при совершении обгона справа выехала на полосу встречного движения и врезалась в «КамАЗ». В результате столкновения автомобилистка скончалась на месте аварии.



Власти Санкт-Петербурга выбрали подрядчика для выполнения второго этапа работ по строительству Большого Смоленского моста через Неву. Победителем тендера стала московская компания АО «Дороги и мосты», выступившая единственным участником конкурса. Сумма контракта по данному составляет 2,6 млрд рублей. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет подготовить территорию и выполнить рабочую документацию для возведения инфраструктурного объекта.



Онлайн-платформа Lamoda открыла в Петербурге первый офлайн-магазин спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport. Торговая точка площадью 439 кв. метров расположена в ТЦ «Лето» на Пулковском шоссе, 25к1, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ритейлера. Основу ассортимента нового магазина составляют товары Adidas, Puma, Reebok и других брендов, в том числе эксклюзивные модели.