США намерены самостоятельно ответить на удар по их силам на Ближнем Востоке

Кирби заявил, что сеть «Исламское сопротивление Ирака» ответственна за атаку на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. В результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее во вторник, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.