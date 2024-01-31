Times: экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций

Овсянникова в черные списки ранее внесли Евросоюз и США, однако в 2022 году Европейский суд по запросу россиянина аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении. В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.