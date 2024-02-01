Экс-губернатор Севастополя ждёт суда в лондонской тюрьме

Дмитрий Овсянников — один из немногих российских чиновников, кому удалось через суд добиться отмены санкций ЕС. Так, в октябре 2022 года Европейский суд принял апелляцию Овсянникова и отменил решение ЕС о продлении санкций против него, сославшись на то, что Овсянников больше не занимал должность, за которую на него изначально были наложены санкции. Хотя аналогичные санкции, введенные против него Великобританией в 2017 году, оставались в силе.