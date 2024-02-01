Экс-губернатор Севастополя ждёт суда в лондонской тюрьме

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заключён под стражу в тюрьме столицы Великобритании, сообщает британская газета The Times. Он был арестован 22 января текущего года в своём доме в Лондоне по обвинению в нарушении антироссийских санкций и отмыванию денег.
По информации издания, Дмитрий Овсянников открыл счёт в британском банке HBOS в феврале прошлого года. С тех пор на счёт поступили четыре платежа, общей суммой 65 твсяч фунтов стерлингов. Также сотрудники британского Национального агентства по борьбе с преступностью, изъяли у экс-губернатора Севастополя более 77 тысяч фунтов стерлингов наличными.
Дальнейшую судьбу Дмитрия Овсянникова решит суд в Саутуорке. Заседание назначено на 20 февраля.
Дмитрий Овсянников руководил Севастополем с июля 2016 года. Сначала как врио губернатора, а после победы на выборах 2017 года стал губернатором. И занимал этот пост по июль 2019 года. После отставки он был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ. В апреле 2020 года Овсянников был исключён из партии «Единая Россия» и снят с должности после скандала в Ижевском аэропорту.
Дмитрий Овсянников — один из немногих российских чиновников, кому удалось через суд добиться отмены санкций ЕС. Так, в октябре 2022 года Европейский суд принял апелляцию Овсянникова и отменил решение ЕС о продлении санкций против него, сославшись на то, что Овсянников больше не занимал должность, за которую на него изначально были наложены санкции. Хотя аналогичные санкции, введенные против него Великобританией в 2017 году, оставались в силе.